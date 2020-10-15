Одна людина загинула, четверо постраждали в результаті ДТП на Тернопільщині

На Тернопільщині в результаті чотирьох дорожньо-транспортних пригод загинув один пішохід, травмувалися люди і худоба, повідомляють відділ комунікації поліції.

Автопригода зі смертельними наслідками трапилася 13 жовтня близько 19 години у Чорткові на вулиці С. Бандери.

Водій автомобіля Volkswagen Touareg повертаючи з вулиці ліворуч задля за’їзду в двір навчального закладу, здійснила наїзд на пішохода. 73-річного потерпілого забрала швидка. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

Ще одна ДТП сталася того ж вечора поблизу селища Вишнівець Збаразького району. Водій автівки Toyota Avensis рухаючись із Кременця в напрямку Тернопіля, не врахувавши дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та допустив наїзд на корову, яку по узбіччю дороги вів житель села Великий Кунинець. Худоба від удару травмувала погонича. 73-річного потерпілого з травмами голови та обличчя доправлено до медзакладу.

14 жовтня до Підволочиської районної лікарні в травматологічне відділення госпіталізовано потерпілого внаслідок аварії. 38-річний мешканець села Кам’янки керуючи трактором John Deere на полі, здійснив з’їзд на узбіччя та перекинувся. У нього медики діагностували травми хребта.

Цього ж дня у Тернополі на вулиці Микулинецькій водійка автомобіля Ланос не справилася з керування та врізалася в бетонний стовб. У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів авто, серед яких малолітня 2012 року народження. Усіх потерпілих медики доправили до медзакладів.