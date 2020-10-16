Зухвалі п'яні іноземці влаштували ДТП на Тернопільщині

0WhatsApp Image 2020 10 15 at 23.09.20 1Між селами Буданів та Млиниська Теребовлянського району не розминулися дві іномарки. Аварія трапилася 15 жовтня близько 18:30 на автодорозі Тернопіль-Білобожниця.

За інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в Opel.

На момент аварії в салоні Опеля перебував водій та четверо пасажирів. Кермувальника з травмами госпіталізували до реанімації, у інших людей забої та синці.

Відомо, що за кермом автомобіля-порушника перебував уродженець Литовської республіки з земляком. Обоє були у стані сильного алкогольного сп'яніння, але проходити медогляд водій-іноземець відмовився.

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Проводиться слідство, зазначають у поліції.

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