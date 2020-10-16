Зухвалі п'яні іноземці влаштували ДТП на Тернопільщині

Між селами Буданів та Млиниська Теребовлянського району не розминулися дві іномарки. Аварія трапилася 15 жовтня близько 18:30 на автодорозі Тернопіль-Білобожниця.

За інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в Opel.

На момент аварії в салоні Опеля перебував водій та четверо пасажирів. Кермувальника з травмами госпіталізували до реанімації, у інших людей забої та синці.

Відомо, що за кермом автомобіля-порушника перебував уродженець Литовської республіки з земляком. Обоє були у стані сильного алкогольного сп'яніння, але проходити медогляд водій-іноземець відмовився.

Проводиться слідство, зазначають у поліції.