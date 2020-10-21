На Тернопільщині психічно хворий чоловік вбив металевою трубою односельчанина

Під час розпивання алкоголю 29-річний житель Нараєва Бережанського району металевою трубою вдарив по голові односельчанина. Удар виявився смертельним для 33-річного чоловіка.

20 жовтня близько дев’ятої години ранку до поліцейських зателефонував сам вбивця та повідомив, що знайшов на городі тіло сусіда.

Встановлюючи обставини трагедії, поліцейські одразу ж запідозрили у скоєнні важкого злочину власника обійстя. Проте чоловік переконував: хтось навмисне хоче його підставити. Та зібрані докази - закривавлений одяг, сліди крові на подвір’ї та порозі будинку, які господар намагався невдало змити, знаряддя вбивства свідчили протилежне.

Згодом чоловік таки зізнався у скоєному. Розповів, що з односельцем того дня розпивали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт і зловмисник замахнувся трубою на гостя. Від удару останній впав на подвір’ї. Господар обійстя відтягнув сусіда на город і ліг спати, а вже вранці виявив його мертвим.

До слова, зловмисник перебуває на обліку в психіатра. Уже неодноразово за рішенням суду до нього застосовувалися заходи медичного характеру.

Правоохоронцями вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.