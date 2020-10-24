На Тернопільщині від отруєння газом загинула ціла сім'я

Протягом 9 місяців 2020 року на Тернопільщині перебувало більше 25,5 тис. безробітних Протягом січня-вересня 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 37422 особи, з них 25534 отримали статус безробітного, що на 20,1% більше, ніж за відповідний період 2019 року....

На Тернопільщині є вакансії для працівників у харчовій промисловості За кількістю зайнятих й обсягом валової продукції харчова промисловість належить до одного з найважливіших виробництв у господарстві України. Це єдина галузь, яка в умовах економічної кризи не лише...

Роботодавці Тернопільщини шукають працівників. Топ-10 вакансій і зарплат За дев’ять місяців 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини 4,4 тис. роботодавців шукали працівників на 18,9 тис. вакансій. Серед них 7,9% - із заробітною платою вищою від середньої по...

В Україні повністю скасовано Книгу скарг та пропозицій На початку жовтня офіційно набув чинності наказ Мінекономіки №1130 від 16 червня 2020, який скасовує усі акти, де згадується обов’язковість ведення Книги скарг та пропозицій. Варто зауважити, що...