На Тернопільщині від отруєння газом загинула ціла сім'я

В приватному житловому будинку, від отруєння природнім газом, загинуло 3 людей. Трагедія трапилася в селі Байківці Тернопільського району.
23 жовтня близько 19:00 чоловік повідомив у поліцію, що виявив тіла мертвих родичів у власному будинку.
На місце події виїхали поліція та рятувальники. Під час огляду місця події попередньо встановлено, що господарі помешкання самотужки під’єднали конвектор опалювання, завдяки чому, ймовірно стався витік газу. Чоловік з дружиною та їх син задихнулися уві сні.
Детальні обставини загибелі людей встановлюють слідчі.