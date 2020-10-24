На Тернопільщині від отруєння газом загинула ціла сім'я

газ занинулиВ приватному житловому будинку, від отруєння природнім газом, загинуло 3 людей. Трагедія трапилася в селі Байківці Тернопільського району.

23 жовтня близько 19:00 чоловік повідомив у поліцію, що виявив тіла мертвих родичів у власному будинку.

На місце події виїхали поліція та рятувальники. Під час огляду місця події попередньо встановлено, що господарі помешкання самотужки під’єднали конвектор опалювання, завдяки чому, ймовірно стався витік газу. Чоловік з дружиною та їх син задихнулися уві сні.

Детальні обставини загибелі людей встановлюють слідчі.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню