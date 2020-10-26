Цього сезону на Тернопільщині циркулюватиме чотири штами грипу

о Чотири штами грипу циркулюватиме на Тернопільщині цього епідемічного сезону. Такі прогнози в обласному лабораторному центрі. Це погіршуватиме і так складну епідемічну ситуацію через коронавірус, пише «За Збручем».

Захистить від вірусів грипу щеплення, – переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Вакцинацію рекомендують робити насамперед людям, які у групі ризику.

«Цього сезону у нас буде циркулювати чотири штами вірусу грипу: два типу А, два типу В. Ніхто не застрахований, що ці дві інфекції можуть зустрітися в одному організмі. Коли з’являється міксована форма захворювання, то наслідки можуть бути непередбачувані. Ми звертаємося до жителів Тернопільщини, насамперед, щоб вони берегти себе, а також по можливості вакцинувалися від грипу».

Вакцина доступна в аптеках. Перед тим як купувати, рекомендують порадитися із сімейним лікарем.

Щодо коронавірусу, то протестованої вакцини наразі немає. ВООЗ припускає, що вона може не з’явитися ніколи.