Тернополяни два тижні голосуватимуть за проєкти бюджету "Громадського бюджету"

громадський бюджет 332218З 26 жовтня у Тернопільській міській територіальній громаді розпочалося голосування за проєкти «Громадського бюджету 2021», яке триватиме до 9 листопада включно.

Нагадаємо, цьогоріч у голосуванні беруть участь 84 проєкти, з них: 46 малих та 38 великих проєктів.

Віддати свій голос можуть усі громадяни України віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Ознайомитися з проєктами, які беруть участь у голосуванні можна за посиланням.

Проголосувати за обрані проєкти жителі Тернопільської громади можуть декількома способами:

  • через Е-сервіс «Громадський бюджет», шляхом авторизації та заповнення електронної версії бланку для голосування особами;
  • шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, відвідавши Центр надання адміністративних послуг у Тернополі (ЦНАП) в робочий час (понеділок, середа, четвер – з 9:00 год. до 16:00 год., вівторок – з 11:00 год. до 20:00 год., п'ятниця - з 8:00 год. до 15:00 год., субота – з 8:00 год.  до 15:00 год., неділя- вихідний), пред’явивши паспорт або ID-картку (з довідкою про реєстрацію місця проживання особи);
  • через чат- боти у додатках: ViberTelegram, а також через чат-бот ПриватБанку;
  • у  терміналах самообслуговування (ТСО) ПриватБанку за допомогою картки ПриватБанку. Щоб віддати свій голос, необхідно авторизуватися за допомогою картки ПриватБанку або номеру телефону, що прив’язаний до цієї картки, у списку сервісів знайти «Голосування за проекти міст», обрати бажаний проєкт і натиснути «Проголосувати».

Інформація про хід реалізації проєктів-переможців розміщується на офіційному Е-сервіс «Громадський бюджет».

Зверніть увагу! Проєкти, які наберуть менше 300 голосів (для малих) та 500 голосів (для великих), не вважатимуться виграшні та не будуть допущені до реалізації.

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