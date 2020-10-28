На об’їзній Тернополя перекинулась фура, є жертви

До лікарні з тілесними ушкодженнями «швидка» доправила 37-річного чоловіка.

Травми він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 27 жовтня близько 12:10 на об’їзній Тернополя неподалік села Гаї Шевченківські.

Водій автомобіля КамАЗ, не впорався з керуванням, допустив з'їзд вантажівки в кювет, де вона перекинулася. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За словами водія та інших очевидців автопригоди, у попутному напрямку з КамАЗом рухалася інша вантажівка. В якийсь момент вона пішла на обгін та зачепила КамАЗ, зіштовхнувши його на узбіччя. Так це чи ні встановить слідство.

Чоловіка затиснуло в кабіні. Медики діагностували у потерпілого забої голови, закриту травму грудної клітки, переломи ребер. Його доправили в хірургію травматологічного відділення.