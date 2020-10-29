Молоду пройдисвітку з Тернопільщини підозрюють у серійному шахрайстві

22-річна мешканка Тернопільщини через соціальні мережі пропонувала на продаж одяг, проте жоден з покупців так і не дочекався товару. Поліцейські підозрюють, що дівчина причетна щонайменше до двох десятків шахрайських схем.

До співробітників поліції звернулися жителька Тернопільського району та мешканка Закарпаття із заявами про те, що стали жертвами шахрайки. Зловмисниця, яка пропонувала товар у соцмережах та не відправляла його покупцям, як виявилось жителька Підволочиського району.

– На даний час вдалося встановити причетність 22-річноі жительки села Старий Скалат до трьох фактів шахрайств, – розповів заступник начальника Підволочиського відділу поліції Тарас Стець. - Проте підозрюємо, що жінка причетна щонайменше до двох десятків аналогічних злочинів – про це свідчать поступлення коштів на картку, яку вказувала в оголошеннях зловмисниця. Доступ до банківського рахунку ми отримали згідно ухвали суду.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють потерпілих від шахрайських дій зловмисниці. Вирішується питання про оголошення їй підозри за частиною 2 статті 190 ККУ.