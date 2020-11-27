На Тернопільщині вогонь знищив авто, мотоцикл та пошкодив гараж (ФОТО)

27 листопада о 8:27 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Млинки Бучацького району.

Горіло гаражне приміщення та існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

Завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати не допустивши поширення пожежі на сусідні будівлі. Вогонь знищив автомобіль, покрівлю на площі 30 м. кв., мотоцикл та електроінструмент, пошкодив частково стіни, двері та вікно. Всього на місці події працювало 5 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки.