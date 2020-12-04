У Тернопільській університетській лікарні відкриють корпус для пацієнтів з COVID-19

У Тернопільській університетській лікарні відкриють корпус для хворих на коронавірус. Багато років він був закритий через незакінчені ремонтні роботи.

За інформацією пресслужби ТОДА, зараз приміщення облаштовують для надання допомоги хворим на COVID-1. До ліжок під'єднують кисневі точки.

«Один із корпусів університетської лікарні був закритий майже 4 роки. Тут розпочали ремонтні роботи, але через відсутність коштів, так і не закінчили, - зазначає голова ТОДА Володимир Труш. – Спільними зусиллями та допомогою аграріїв ми змогли знайти 1 млн 980 тисяч та перерахувати на благодійний фонд лікарні. Ремонтні роботи тривають швидко. І до кінця місяця можна буде приймати пацієнтів, хворих на COVID-19».

Корпус розрахований виключно для пацієнтів з коронавірусом. У ньому розгорнуто 105 ліжок. Тут встановлять усе необхідне медобладнання: рентген апарат, КГ, УЗД, апарат для ендоскопії. Буде закуплено велику кисневу восьмикубову бочку для розрідженого кисню.

«Тут лікуватимуться пацієнти з гострою ковідною пневмонією або іншою симптоматикою. На другому поверсі облаштують відділення інтенсивної терапії, де будуть пацієнти, які потребують вентиляційної підтримки», - каже головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар.

Також у медзакладі для пацієнтів на коронавірус додатково перепрофілювали 4 відділення, а саме: ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ремокардіології.