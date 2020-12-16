На Тернопільщині під час обрізки дерев загинув 24-річний молодий чоловік

В селі Угринів Підгаєцького району під час обрізки дерев загинув молодий чоловік. 24-річного чоловіка затиснув страхувальний шнурок та обрізане гілля ясена.
Молодого чоловіка медики намагались врятувати, проте не вдалося.
На місце події виїжджали правоохоронці та встановили, що 24-річний житель села Угринів, обрізаючи на власному обійсті дерева, не втримався під час падіння гілля й повис на страхувальному шнурку, а зверху його затиснули обрізки.
Тіло загиблого відправлено в морг для проведення розтину.