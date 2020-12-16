На Тернопільщині під час обрізки дерев загинув 24-річний молодий чоловік

Суспільство На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 207 осіб Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 16 грудня на Тернопільщині всього... Більше ...

Суспільство Жителів Тернопільщини попереджають про ускладнення погодних умов Рятувальники попереджають мешканців Тернопільщини про метеорологічні явища першого рівня... Більше ...

Культура Новорічна імпреза в обласній філармонії Тернопільська обласна філармонія запрошує на «Новорічну імпрезу». 16 та 17 грудня Академічний симфонічний... Більше ...

Суспільство З 19 грудня на Тернопільщині діятимуть нові карантинні обмеження Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть з 19 грудня 2020 року по всій території України. Про це... Більше ...

Суспільство У власному будинку 38-річний житель Тернопільщини отруївся газом У власному будинку 38-річного жителя села Колодно Збаразького району знайшли мертвим. Найімовірніша причина... Більше ...

Економіка Завдяки модернізації комунальних підприємств у Тернополі вдається стримувати тарифи Головне: Тернопільські комунальники провели анонсований перерахунок тарифу на опалення і гарячу воду у... Більше ...