Через халатність батьків життя життя маленької дівчинки з Кременеччини було двічі під загрозою

Двічі за останніх два місяці потрапляла в реанімаційне відділення маленька жителька Кременецького району.

Вперше до лікарні у важкому стані дівчинка потрапила 14 жовтня, На той момент їй було рік та вісім місяців. Дитина отруїлася щурячою отрутою. Про інциденти повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами матері, препарат був розкиданий по хаті з метою знищення гризунів. Батьки недодивилися, коли донька підняла шматок отрути та з'їла його. Дівчинку лікарі врятували.

Вдруге до медзакладу дитину госпіталізували через два місяці, 14 грудня, але вже з хімічними опіками. Цього разу малолітня найшла у ванній кімнаті кислоту, відкрила її та вилила на себе. Як результат - у дитини опіки ніг першого-другого ступеня та уражено шість відсотків тіла. Малеча у лікарні.

За неналежне виконання батьківських обов'язків батьки потерпілої постануть перед судом. Правоохоронці перевіряють дану родину, опитують сусідів, родичів та знайомих. Відомо, що подружжя, окрім потерпілої дитини, виховує ще одну десятирічну доньку. Триває слідство.