У Тернополі затримано злочинне тріо, яке реалізовувало фальшиві долари

Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини зупинили розповсюдження фальшивих доларів.

Зловмисники реалізовували підроблену іноземну валюту у різних містах України.

За словами Василя Джиджори, очільника УСР, до злочинної групи увійшло троє осіб. Усі вони познайомилися ще до організації незаконного бізнесу - тріо заробляло тим, що ганяли та перепродавали автомобілі. Один з них займався ще й валютними операціями.

За попередньою інформацією, підозрювані розповсюджували фальшиву валюту, продаючи її клієнтам, або розраховуючись нею за товар. Відрізнити підробку від оригіналу було складно, каже Василь Джиджора. Гроші, ймовірно, чоловіки отримували з-за кордону.

Під час обшуків оперативники виявили та вилучили мобільні телефони, записники, сім-картки, близько п'ятнадцяти тисяч доларів, зброю, а також номерні знаки, ключі та документи на транспортні засоби.

Вилучені гроші передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, оскільки деякі з них візуально схожі на підроблені. Встановлюють правоохоронці походження зброї, а також автомобільних номерів та документів на транспортні засоби, а також перевіряють підозрюваних на причетність до незаконного заволодіння автівками на території України. Триває слідство, зазначають у поліції.