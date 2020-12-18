У Тернополі на пішохідному переході автівка збила чоловіка з інвалідністю

Сьогодні, 18 грудня, о 7.48 в Тернополі на Об’їзній сталася аварія.
Бригада швидкої виїжджала, аби надати допомогу 60-річному потерпілому, інвалідові 3 групи, якого на пішохідному переході збило авто, пише новинний сайт «Реально».
Унаслідок сильного удару чоловік отримав важкі ушкодження : із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійною раною тім’яної ділянки голови, закритим переломом обох гомілок та стоп пацієнта, після оперативно наданої допомоги, госпіталізовано у лікарню швидкої допомоги .