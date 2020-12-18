У Тернополі на пішохідному переході автівка збила чоловіка з інвалідністю

На Дружбі у Тернополі щосуботи проводитимуть сільськогосподарські ярмарки У Тернополі для мешканців масиву «Дружба» запрацює сільськогосподарська ярмарка. Зазначимо, що ярмарки у місті перестали функціонувати у зв’язку із високим показником захворювання на COVID-19.

Для тернополян встановлені нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води Тернополяни платитимуть за послуги теплової енергії та постачання гарячої води згідно нових тарифів. Нові тарифи на послуги теплопостачання встановлені у зв’язку зі змінами у законодавстві щодо...

На Тернопільщині на одну вакансію претендують 15 безробітних За 11 місяців 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 40,7 тис. осіб, з них 28,6 тис. отримали статус безробітного, що на 15,7% більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них...

До 21 грудня роботодавці можуть отримати одноразову матеріальну допомогу для виплати працівникам в період здійснення обмежувальних заходів Уряд підтримав ініціативу Президента України про виплату одноразової матеріальної допомоги роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин. З 14.12.2020 ця допомога...