У ДТП на Тернопільщині постраждав одномісячний малюк

Аварія, у якій постраждала одномісячна дитина, сталася вісімнадцятого грудня в селі Заруддя Збаразького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos на трасі Тернопіль-Кременець виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Skoda Rapid, а після цього автівку відкинуло на Citroen Jumpy. В результаті аварії травми отримала пасажирка Citroen Jumpy та її одномісячний син.

В дитини медики підозрюють перелом склепіння черепа. На момент автопригоди малолітня дитина була на руках матері. Після удару хлопчик вилетів із салону.

Водії попередньо тверезі, зазначають у поліції.

Причину автопригоди встановлює слідство.