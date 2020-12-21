У ДТП на Тернопільщині постраждав одномісячний малюк

21WhatsApp Image 2020 12 21 at 09.06.51 1Аварія, у якій постраждала одномісячна дитина, сталася вісімнадцятого грудня в селі Заруддя Збаразького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Daewoo Lanos на трасі Тернопіль-Кременець виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Skoda Rapid, а після цього автівку відкинуло на Citroen Jumpy. В результаті аварії травми отримала пасажирка Citroen Jumpy та її одномісячний син.

В дитини медики підозрюють перелом склепіння черепа. На момент автопригоди малолітня дитина була на руках матері. Після удару хлопчик вилетів із салону.

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Водії попередньо тверезі, зазначають у поліції.

Причину автопригоди встановлює слідство.

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