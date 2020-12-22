У Тернополі горе-онук задушив рідну бабусю

40-річному тернополянину оголошено підозру у вчиненні важкого злочину і на вирок суду він чекатиме під вартою. Зловмисник під час сварки задушив 87-річну бабусю.

До поліції із заявою звернулася жителька однієї з багатоповерхівок, що по вулиці Чалдаєва в обласному центрі. Жінка хвилювалася за стареньку сусідку, адже та не відповідала на телефонні дзвінки та не відчиняла дверей.

Прибувши на місце події, поліцейські ввійшли до помешкання 87-річної тернополянки і знайшли її мертвою. Пенсіонерці хтось допоміг попрощатися із життям. Згідно медичного висновку причина смерті – механічна асфіксія.

З’ясовуючи обставини та події, поліцейські встановили, що в квартирі загиблої часто бував її 40-річний онук, котрий начебто опікувався старенькою. Чоловік зловживає алкоголем, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Зі слів сусідів, вони неодноразово чули, як онук конфліктував з бабусею.

Зловмисник не визнає своєї провини, проте зібрані правоохоронцями докази вказують на його причетність. За версією слідства, в ніч з 17 на 18 грудня горе-онук востаннє був у помешканні бабусі, тоді в ході конфлікту і задушив стареньку. Зачинивши на замок двері, зловмисник пішов геть.

За фактом вбивства триває досудове розслідування за частиною 1 статті 115 ККУ, зазначають у поліції.