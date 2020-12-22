На Теребовлянщині чоловік, вихваляючись зброєю, поранив сусіда в око

На Теребовлянщині чоловік, демонструючи можливості пневматичного пістолета поранив сусіда.
До обласної лікарні бригада швидкої допомоги з травмою ока доправила 37-річного жителя села Струсів. Потерпілого госпіталізували.
Правоохоронці, з’ясовуючи обставини інциденту, встановили, що 20 грудня пізно ввечері 30-річний житель Струсова у дворі будинку зустрівся із сусідами і похвалився їм пневматичним пістолетом. Аби продемонструвати, як працює зброя, здійснив декілька пострілів вгору. Проте одна з випущених куль зрикошетила від стіни будинку і потрапила 37-річному сусідові в око, внаслідок чого чоловік отримав тілесні ушкодження.
Зброю правоохоронці вилучили.
Співробітники Теребовлянського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом необережного отримання тілесних ушкоджень.