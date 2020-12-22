На Теребовлянщині чоловік, вихваляючись зброєю, поранив сусіда в око

Сергій Надал: «Міська рада ухвалила Соціальний бюджет Тернополя на 2021 рік» Кошти підуть на забезпечення потреб тернопільської освіти, медицини та соціальної сфери

На Тернопільщині на одну вакансію претендують 15 безробітних За 11 місяців 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 40,7 тис. осіб, з них 28,6 тис. отримали статус безробітного, що на 15,7% більше, ніж за відповідний період 2019 року. З них...

На Дружбі у Тернополі щосуботи проводитимуть сільськогосподарські ярмарки У Тернополі для мешканців масиву «Дружба» запрацює сільськогосподарська ярмарка. Зазначимо, що ярмарки у місті перестали функціонувати у зв’язку із високим показником захворювання на COVID-19.

Для тернополян встановлені нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води Тернополяни платитимуть за послуги теплової енергії та постачання гарячої води згідно нових тарифів. Нові тарифи на послуги теплопостачання встановлені у зв’язку зі змінами у законодавстві щодо...