В університетській лікарні відремонтували корпус, який прийматиме хворих на COVID-19

efcd34006ae9aac1de1d83304be2abd4Зруйнований корпус Тернопільської університетської лікарні перетворили у сучасне відділення, яке прийматиме хворих на COVID-19.

Майже 2 млн гривень та 3 тижні будівельних робіт знадобилось для того, щоб відремонтували корпус.

Тут встановили 86 нових ліжкомісць для пацієнтів із коронавірусною інфекцією. 8 з них – реанімаційні. Відділення повністю оснащене необхідним обладнанням, включає 4 бригади лікарів та вже готове, при необхідності, приймати пацієнтів, - повідомляє пресслужба Тернопільської обласної ради.

Голова обласної ради Михайло Головко під час відкриття відділення подякував кожному, хто доклався до цього проекту, а лікарям побажав якнайменшої кількості пацієнтів.

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