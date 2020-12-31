На Тернопільщині трьох людей госпіталізували через водія, який збив їх на пішохідному переході

30 грудня близько 19:00 в селі Підгороднє Тернопільського району сталася аварія. Троє пішоходів потрапили під колеса автомобіля Renault Logan.

Потерпілі - жителі Бережан. Двоє з них - неповнолітні. Вони переходили дорогу по пішохідному переході. Усіх госпіталізували до лікарні.

Чотирнадцятилітня дівчинка отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс та закритий перелом плеча та передпліччя. Вона у реанімації.

Її маму доправили до лікарні з множинними гематомами черепа, закритим переломом зап'ястя та забоями. У ще однієї дитини медики констатували політравму, закритий перелом стегнової кістки та інші травми.

У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, повідомляють у поліції.