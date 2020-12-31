У лікарнях Тернополя працюють генератори кисню

Спеціальні генератори виробляють кисень, який отримують пацієнти з COVID-19

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У лікарнях Теронополя триває робота із встановлення кисневого обладнання, яке є необхідним для лікування хворих. Про це повідомляють у міському відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення.

У медичних закладах, де діють відділеннях так хворих з COVID-19, встановили спеціальні генератори кисню. Таке обладнання працює у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, у другій та третій міських лікарнях. Це обладнання генерує кисень безпосередньо з повітря і цим забезпечують автономну роботу кисневої станції. Тепер немає необхідності додатково закуповувати кисневі балони і це суттєва економія. Кисень підведений до ліжок хворих з COVID-19. Також у лікарнях міста використовують для лікування коронавірусу кисневі концентратори. Це портативне обладнання.

Статистика по лікарнях

У лікарнях Тернополя триває робота по підведенню кисневих точок. За даними відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, кисневими точками обладнають загалом 80% ліжок, передбачених для хворих на COVID-19.

Зокрема:

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги - 39 кисневих точок і 68 приліжкових кисневих концентраторів

У міській лікарні №2 працює 19 кисневих точок, розведено і готуються до використання ще 35 кисневих точок. Також у закладі є 42 приліжкових кисневих концентратора.

У міській комунальній лікарні №3 діє 38 кисневих точки, уже підведено і готується до використання ще 44. У наявності в лікарні є також 71 кисневий концентратор.

У міській дитячій лікарні підведено 26 точок централізованої подачі кисню і 15 приліжкових концентраторів.

Кисень, який рятує

Часто хворі з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Багато пацієнтів під час хвороби страждають від кисневого голодування. За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 80% госпіталізованих важких пацієнтів потребують кисню. Кисневе голодування при пневмонії має важкі наслідки для організму має дуже негативні наслідки для організму. Така людина потребує кисневої підтримки. Тому Тернополі спеціальні генератори виробляють кисень безпосередньо у лікарнях.