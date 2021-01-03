Вулицями Тернополя гуляла скажена лисиця

Нещодавно тернополяни у соцмережах просили допомогти лисиці, яка блукала під будинком №9 на вулиці Купчинського. Про пише інформаційний сайт «ТЕРНОПОЛЯНИ».

Люди переймалися тим, що тварина може загинути. Припускали, що лисицю міг збити автомобіль.

Порятунком тварини зайнялись волонтери. Вони зловили лисицю та направили її на лікування до Львова, оскільки у звіряти були травмовані задні лапи.

Проте, врятувати лисицю не вдалося – вона загинула у ветеринарній лікарні.

За словами фахівця ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області Олександра Дністряна, направлена на реабілітацію до Львова лисиця виявилась скаженою.

Про це у листі розповіли колеги-ветеринари.

«Діагноз «сказ» підтверджений в державній лабораторії після того, як лисиця загинула в ветеринарній лікарні. Тепер спеціалісти Тернопільської міської державної лікарні ветеринарної медицини проводитимуть заходи, передбачені чинною інструкцією «Про заходи щодо боробтьби зі сказом тварин» - у дворі та підвальному вікні проведуть дезінфекцію, здійснять вимушену вакцинацію можливих контактних тварин, - пояснив Олександр Дністрян. – Медикам повідомлено про контактних осіб, які довозили хвору тварину на лікування».