Тернопільські лікарі-інтерни без зарплати вже два місяці

З початку року Тернопільські лікарі-інтерни державної форми навчання заробітної плати ще не бачили, хоч на дворі вже місяць березень.

Кошти на їх утримання з державного бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування, ще чомусь не надійшли або ж чиновники використали їх не за цільовим призначенням на інші потреби (редакція не володіє перевіреною інформацією). Мовляв, молоді спеціалісти ще можуть потерпіти. Але факт залишається фактом: у Міністерстві охорони здоров’я не дуже переймаються фаховою підготовкою молодих лікарів, бо не спроможні забезпечити навіть вчасну оплату мінімальної заробітної плати. Минулого року ситуація була аналогічна. І це в той час, коли лікарі-інтерни нарівні з досвідченими лікарями працюють в медичних закладах умовах коронавірусної пандемії. Вочевидь Міністру Степанову не цікава ця проблема, як нецікава проблема реформування медичної галузі в цілому. Він більше зайнятий самопіаром , коли літає до Індії, щоб домовитись про закупівлю сумнівної вакцини від коронавірусу через сумнівну фірму-прокладку.

Своєю публікацією редакція хоче привернути увагу правоохоронних органів. Адже очевидна бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої влади в частині невиплати заробітної плати більше одного місяця або ж нецільове використання коштів підпадають під дію статті 175 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі терміном до 5-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.