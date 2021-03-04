На Тернопільщині напружена ситуація зі захворюваністю на COVID-19, - начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко

Ситуація з приводу захворюваності на коронавірус на Тернопільщині є напруженою. Наразі область знаходиться у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

«Вкрай не хотілося, щоб наша область потрапила у «червону» зону, але це у великій мірі залежить від кожного із нас. Як ми будемо поводитися в соціумі. Чи ми будемо дотримуватися карантинних заходів», - каже Ольга Ярмоленко.

Станом на сьогодні в Тернопільській області розгорнуто 1985 ліжок. З них, які забезпечені киснем,- 1793 (90,3% від тієї кількості ліжок, які розгорнуті для пацієнтів із COVID-19).

Продовжує хворіти 3516 осіб, з них на амбулаторному спостереженні – 2768 осіб. У закладах охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні перебуває 748 осіб, з них 739 – дорослі, діти - 9, Цей показник на 0,4 відсотка більший, ніж за попередню добу.

На ШВЛ перебуває 16 осіб, на концентраторах 185, а на кисневих масках - 240 осіб. Вільних ліжок з киснем 619, із концентраторами - 587. Завантаженість із підозрами становить 42, 4 %.

«Ситуація є напруженою. З кожним днем в області росте кількість захворюваності. У нас кожен день є летальний випадок. Також ми переступили поріг захворюваності на ГРВІ. Тому в першу чергу необхідно дотримуватися карантинних заходів та вакцинуватися», - наголосила Ольга Ярмоленко.

Пресслужба Тернопільскої ОДА