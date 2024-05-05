У Тернополі загорівся балкон

pozeza3 травня о 15:22 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на балконі однієї з квартир на 2-му поверсі багатоквартирного житлового будинку на вул. Симоненка, в м. Тернопіль.
Рятувальники, що оперативно прибули до місця надзвичайної події о 15:35 ліквідували осередок горіння на площі 2 м.кв. Вони зупинили поширення полум’я не давши йому перерости в масштабну пожежу. Потерпілих внаслідок пожежі не виявлено. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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