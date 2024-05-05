У Тернополі загорівся балкон

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Суспільство
08-05-2024
16 травня, у Всесвітній день вишиванки, проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей...
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Суспільство
08-05-2024
На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про встановлення стели...
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Суспільство
07-05-2024
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з...
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Суспільство
07-05-2024
З настанням теплої пори року у тернопільських парках розпочинаються заходи зі знищення іксодових кліщів, що...
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Суспільство
07-05-2024
О 11:43 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у місті Чортків 28-річний...
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Суспільство
07-05-2024
Дільничний офіцер Збаража, під час відпрацювання ввіреної йому території, побачив на зупинці громадського...
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Суспільство
07-05-2024
Правоохоронці Тернопільщини розслідують шахрайство, пов’язане з виплатою допомоги від міжнародної...
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Спорт
07-05-2024
Запрошуємо всіх юних любителів футболу віком 10-12 років ( 2011-2013 р.н.) взяти участь у захопливих турнірах з...
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Культура
07-05-2024
Зал філармонії. 7 травня о 18:30. Концерт Академічного ансамблю пісні і танцю «ПОДІЛЛЯ» Вінницької...
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Суспільство
07-05-2024
6 травня до оперативно-диспетчерської служби від працівників поліції надійшло повідомлення про те, що у...
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Культура
06-05-2024
Шановні Тернополяне, щиро запрошуємо вас 9 травня о 16.00 на презентацію манускрипту «Лемент Херсонщини»,...
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Суспільство
06-05-2024
У суботу, 4 травня, близько 13.30 год. на автодорозі у селі Старий Вишнівець Кременецького району зіткнулися...
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