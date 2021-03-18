На Борщівщині лоб в лоб зіткнулися бус та легківка: у металевій пастці опинився чоловік

18WhatsApp Image 2021 03 18 at 12.01.23На Борщівщині неподалік села Глибочок лоб в лоб зіткнулися бус та легківка. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 18 березня близько 11:00.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, бригада екстреної медичної допомоги та рятувальники. За попередньою інформацією, троє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Ще одного чоловіка у результаті удару затисло в автівці. Його звільняли бійці ДСНС. Причину аварії та осіб, постраждалих у ДТП, встановлять у ході слідства.

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