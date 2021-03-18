На Борщівщині лоб в лоб зіткнулися бус та легківка: у металевій пастці опинився чоловік

Суспільство На Тернопільщині минулої доби троє людей померли від отруєння газом Отруєння чадним газом - причина трьох смертей за минулу добу на території Тернопільської області,... Більше ...

Суспільство Померли у лікарні двоє постраждалих в результаті аварії на Борщівщині Дві людини загинули в результаті автопригоди на Борщівщині. Оновлену інформацію повідомляють у поліції. Більше ...

Суспільство Тернопільські школярі підуть на канікули на тиждень раніше Через значне зростанням хворих на грип, ГРВІ та COVID-19, на засіданні міського оперативного штабу прийнято... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині ускладнюється ситуація із захворюваністю на COVID-19 Станом на 18 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 48133 випадки інфікування COVID-19. На... Більше ...

Спорт Кращі спортсмени Тернополя отримуватимуть стипендії На засіданні виконкому затвердили Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської... Більше ...