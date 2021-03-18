З 19 березня у Тернополі діятимуть додаткові обмежувальні заходи та посилений контроль

Через зростання кількості хворих на ГРВІ та COVID-19 у Тернопільській громаді, правоохоронці посилять контроль дотримання суб’єктами господарювання та пересічними громадянами встановлених протиепідемічних заходів.

Звертаємо увагу жителів міста, що, відповідно до рішення штабу, з 19 березня 2021 року на території Тернопільської громади додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених п.3 Постанови Кабміну №1236, запроваджуються окремі обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме:

забороняється проведення всіх масових, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів команди з ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників.

У п’ятницю, суботу та неділю буде посилено контроль за дотриманням тернополнами протиепідемічних заходів в умовах карантину і буде збільшено кількість екіпажів правоохоронців для проведення рейдів закладами харчування, розважальними закладами, закладами побутового обслуговування, спортзалами, фітнес-центрами, закладами культури тощо.