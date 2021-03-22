У Тернополі вночі сталася пожежа в сауні

Сьогодні вночі в центрі Тернополя горіла сауна. Внаслідок пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей, електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі та меблі сауни.

22 березня о 2:38 оперативно-диспетчерська служба ДСНС отримала повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, який знаходиться на першому поверсі 4-х поверхового будинку по вулиці Замкова у Тернополі.

По прибутті рятувальники встановили, що пожежа виникла в приміщенні сауни в підвальному приміщенні даного будинку, в результаті чого відбулось задимлення приміщення банку та верхніх поверхів.

Під час гасіння пожежі чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двох з них доправили до лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Життю та здоров'ю вогнеборців нічого не загрожує, наголошують в обласному Управлінні ДСНС.

О 3:35 пожежу локалізували та о 3:37 ліквідували на площі 20 м. кв. Всього до гасіння залучались 7 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Під час гасіння з верхніх поверхів будинку, врятували трьох осіб, з них одну дитину, ще п'ять мешканців будинку вивели на свіже повітря.