Сергій Надал: Епідемічна ситуація в країні наближається до критичної. Прошу всіх тернополян бути обережними і відповідальними

Головне. Сергій Надал звернувся до тернополян з проханням відповідально ставитися до обмежувальних заходів пов’язаних із погіршенням епідемічної ситуації. На Тернопільщині, як і в сусідніх регіонах зростає кількість хворих.

Окремо міський голова звернувся до молоді з проханням не нехтувати заходами безпеки з поваги до своїх близьких поважного віку, які перебувають у зоні ризику і можуть мати складний перебіг коронавірусної хвороби.

Дослівно. “Прошу всіх тернополян бути обережними і відповідальними. Уникайте, будь ласка, великих скупчень людей, носіть маски, користуйтеся антисептиками. Особливе прохання до молоді. Навіть якщо вам пощастить уникнути важкої форми захворювання, ви можете бути носіями вірусу, небезпечного для ваших батьків, бабусь і дідусів. Лише разом ми можемо зупинити третю хвилю коронавірусу, не допустити переведення нашого міста у червону зону”, - сказав Сергій Надал.

Деталі. За підсумками засідання Тернопільського міського штабу з протидії коронавірусу прийнято рішення про додаткові протиепідемічні заходи. Також вжито заходів для забезпечення роботи медиків.

У місті введено тимчасові обмеження у користуванні транспортом пільговими категоріями населення. З 22 березня безкоштовним проїзд буде з 10 до 16 години у робочі дні. Вранці і ввечері, коли люди їдуть та повертаються з роботи, спостерігаються найбільші скупчення людей. Це підвищує загрозу інфікування хворобою. У міськраді прагнуть вберегти пенсіонерів від хвороби, зважаючи на більшу кількість важких випадків у старших людей, і просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Медичні працівники пенсійного віку, які продовжують працювати за спеціальністю, будуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у будь-яку пору дня. Про це повідомив міський голова Сергій Надалі одночасно подякував лікарям, які попри загрози для життя і здоров’я продовжують щодня рятувати тернополян.

Крім того, для зменшення загроз міський штаб ухвалив рішення розпочати шкільні канікули раніше з 22 березня, а також заборонити всі масові заходи.

Зазначимо. Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 21 березня на Тернопільщині 49738 випадки COVID-19, 693– летальних, 42362 людей одужало. В середньому щодня за підсумками попередніх кількох днів, кількість хворих зростає на 380 чоловік щоденно.

Разом з тим, у Тернополі протягом минулого і поточного року спостерігалася стабільна ситуація завдяки вчасно вжитим заходам та співпраці між населенням, самоврядуванням та підприємцями. Зокрема у місті, ще в лютому минулого року запрацював оперативний штаб, який у щоденному режимі повідомляє про ситуацію, проводить роз’яснювальну роботу та вживає необхідних заходів. Крім того, Тернопіль з самого початку епідемії з ініціативи міського голови проводить постійні тестування груп ризику: лікарів, поліцейських, працівників транспорту та інших комунальних підприємств. Завдяки вжитим заходам, вдається швидко локалізувати випадки захворювання і вчасно надавати допомогу.

Міський голова Тернополя Сергій Надал неодноразово висловлював вдячність, як тернополянам, лікарям, волонтерам, меценатам та підприємцям, котрі з розумінням ставляться до обмежень та надають допомогу громаді міста у протидії пандемії.