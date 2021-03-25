На Тернопільщині судитимуть керівника та лікарку, які привласнили 220 000 гривень бюджетних коштів

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 191 КК України стосовно посадовця Центру охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби в області та лікаря філії цієї установи.

Розслідуванням встановлено, що керівник філії Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України в Тернопільській області, діючи за попередньою змовою з лікаркою вказаної філії, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 220 000 гривень. Медична працівниця отримала ці гроші в якості заробітної плати, хоча ніякої роботи в даному закладі вона не виконувала.

У ході слідства завдані злочином збитки відшкодовані повністю, зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.