Ще одна смерть на воді. Втопився у річці житель Чортківського р-ну

18 липня, орієнтовно о 14:00 вийшов з дому та не повернувся 37-річний житель села Угринь Заводської ТГ Чортківського району. Особисті речі та одяг зниклого були на березі річки Серет.

19 липня працівники чергового відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону за допомогою човна здійснили обстеження орієнтовно 4 км прибережної лінії річки вниз по течії. О 20:15 пошукові роботи призупинили, зниклого чоловіка не виявили.

Пошуки продовжили сьогодні, 20 липня, із залученням відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. О 9:50 у воді, неподалік місця зникнення водолази виявили тіло розшукуваного, без ознак життя. Ймовірна причина смерті – утоплення.

Всього, з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 20 людей, з них 3 неповнолітніх.