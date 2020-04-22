Карантин в Україні продовжили до 11 травня

Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення прийняте на засіданні Уряду 22 квітня.

За розрахунками академії наук, пік пандемії потрібно очікувати між 3 та 8 травня.

Завершенню карантину мають передувати кілька чинників, зокрема: кількість хворих упродовж 10 днів не має перевищувати 5%, лікарні мають бути заповнені не більше, ніж на 50% (нині на 10%), - наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, Уряд обіцяє до 11 травня збільшити кількість тестувань на коронавірус, ввести електронний контроль самоізоляції замість обов’язкової обсервації та покращити обладнання для медиків.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Уряд має дуже чіткий план виходу з карантину. Також додав, що карантин удасться завершити в травні лише за умови, якщо українці й надалі будуть носити маски, тримати дистанцію та користуватися дезінфекторами.