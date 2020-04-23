Через п'яну матір від переохолодження ледь не помер 2-річний малюк

Дворічний малюк потрапив до лікарні з переохолодженням, а матір госпіталізували з алкогольним отруєнням. Інцидент трапився у Козові.

32-річна жінка, уродженка Закарпаття, приїхала на Козівщину до співжителя.

З собою привезла маленького сина. Але це не стримувало її від постійних пиятик. Зловживала спільно з новим чоловіком, котрий декілька днів тому помер.

За піврічне перебування у Козові на жінку правоохоронці уже двічі складали адміністративні протоколи за неналежне виконання материнських прав. Цього разу поліцейські спільно зі службою у справах дітей клопотатимуть про позбавлення горе-матері прав на дитину.

Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.