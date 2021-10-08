У полі на Тернопільщині горів комбайн

Чи дотримається уряд обіцянки не підвищувати ціну на газ? Уряд під тиском громад зобов’язався не підвищувати ціну газу для населення та комунальників – такий результат Конгресу місцевих та регіональних влад

Півтори сотні вчителів шукають роботу на Тернопільщині З початку 2021 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 539 працівників сфери освіти, яким було надано статус безробітного.

Газ по 20 грн: нафтогаз та уряд не виконує обіцянок і провокує зростання тарифів Через уряд ростуть тарифи на тепло і гарячу воду, а уряд вкотре пообіцяв виконати свої зобов’язання перед громадами щодо компенсації тарифів

Ринок праці Тернопільщини: 4,8 тис. жителів сіл шукають роботу Більшість населення Тернопільської області проживає в сільських населених пунктах (57,3%). Відтак особливо актуальною є проблема зайнятості селян.