У полі на Тернопільщині горів комбайн

У полі поблизу села Білокриниця Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа комбайну «Jonh Deer 9780 CTC». Сталося це 7 жовтня о 15:56, -зазначають в обласному Управлінні ДСНС.
Вогнем знищено лакофарбове покриття елементів комбайна на площі 2 м.кв., пошкоджено ротор. Загоряння ліквідовано черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління, комбайн врятувано.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.