10 жовтня стартує опалювальний сезон для лікарень, шкіл та дитсадків Тернополя

За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря.

Зважаючи на це, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про початок опалювального сезону з 10 жовтня для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя.

У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче.

Додамо, у Тернополі послугу з постачання теплової енергії надають 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки у місті. Перед початком нового опалювального періоду у них було проведено щорічну технічну діагностику, ремонт та налаштування. Відповідно до підтверджуючих актів, усі тернопільські котельні готові до роботи в новому опалювальному сезоні.

Нагадаємо, впродовж останніх років у Тернополі було масштабно реконструйовано шість котелень.

Повідомляє Тернопіль житлово-комунальний