На Тернопільщині матір виявила мертвими вдома двох синів

До Чортківського районного відділу поліції 8 жовтня близько 18 години надійшло повідомлення від жительки села Ягільниця про те, що в будинку вона виявила непритомними двох своїх синів.

Виїхавши на місце події, поліцейські знайшли мертвими двох чоловіків – 1978 та 1983 років народження. Оглядом експерта видимих слідів насилля на їхніх тілах не виявлено.

За попередніми даними, до смерті чоловіків могло призвести отруєння алкогольними напоями. Проте остаточна причина буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи, -зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.