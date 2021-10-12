На дорозі М — 19 «Доманове — Тереблече» сталася потрійна аварія, є потерпілі

245274373 1521676374868060 1015829177902467118 nДорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася сьогодні, близько 14-ї години, на автодорозі державного значення М — 19 "Доманове — Тереблече", в с. Ягільниця, повідомляє патрульна поліція Тернопільської області на своїй сторінці у Facebook.

Попередньо, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із двома легковими автомобілями Mercedes. Внаслідок чого, одна з автівок здійснила перекидання та вилетіла на узбіччя. За попередніми даними, внаслідок зіткнення постраждало двоє людей.

На місці працює слідчий по ДТП. Патрульні поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху.

Рух транспорту ускладнено.

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