Все що треба знати про електронну система оплати за проїзд у громадському транспорті

Відповіді на головні питання тернополян

Вже більше тижня в нашому місті діє безготівковий проїзд у громадському транспорті. У міській раді наголошують, що триває перехідний період, а ситуація з кожним днем ситуація врегульовується.

Багато питань у тернополян та гостей нашого міста викликав сам механізм безготівкового розрахунку. Як і чим можна розраховуватися, де можна купити квиток, чи можна розраховуватися банківською картою. Сьогодні спробуємо дати відповідь на ці важливі питання.

Як можна безготівково розраховуватися у транспорті?

- «Соціальною картою тернополянина» («Файна карта») безпосередньо у валідаторі. Карту може виробити будь-хто, якщо в людини є довідка, що він проживає у Тернополі, або є довідка з місця роботи, що людина працює у Тернополі.

- Електронним неперсоніфікованим проїзним безпосередньо у валідаторі.

- Банківською картою безпосередньо у валідаторі.

- Будь-яким пристроєм з функцією NFC (гаджет з прив’язаною банківською картою) безпосередньо у валідаторі.

- Разовим проїзним квитком, який можна придбати на зупинці громадського транспорту або біля неї.

Де можна придбати разовий проїзний квиток?

Придбати квиток можна через платіжні термінали EasyPay, або через авторизовані пункти продажу за готівку або банківською картою.

Термінали EasyPay.

Придбати разовий електронний квиток для проїзду у громадському транспорті Тернополя можна у 77-ми терміналах EasyPay. Термінали розташовані на зупинках громадського транспорту, неподалік центрального автовокзалу, залізничного вокзалу та в магазинах у різних мікрорайонах Тернополя.

Авторизовані пункти продажу.

На сьогодні у Тернополі функціонує 56 авторизованих пунктів продажу та поповнення електронних проїзних квитків, які знаходяться у різних мікрорайонах міста. Вони розташовані безпосередньо на зупинках або біля них. Адреси, де розміщені пункти продажу можна побачити за цим посиланням на сайті міської ради.

Адреси, де розміщені термінали EasyPay та авторизовані пункти продажу можна побачити на сайті міської ради, на сайті «Файна карта» та у спеціалізованому транспортному додатку. Ці дані постійно оновлюються. Також на кожній зупинці громадського транспорту наклеєні інформаційні постери, де вказано розташування найближчого місця продажу разового електронного квитка.

Як валідатори списують кошти з карток?

У пасажирів виникли запитання щодо валідації карток та списання з них коштів за проїзд. Оператор системи надав роз’яснення щодо процедури оплати за проїзд у громадському транспорті Тернополя.

У громадському транспорті є два види валідаторів – стаціонарні та переносні.

При розрахунку у стаціонарних валідаторах (розміщені у тролейбусах, прикріплені до поручнів) – списання коштів з картки відбувається одразу. Пасажир валідує картку і впродовж декількох хвилин отримує сповіщення про списання коштів.

Коли ж пасажир здійснює оплату у ручному валідаторі (ті, з якими працюють кондуктори у тролейбусах та водії в автобусах), то він повинен розуміти, що у ньому працює оффлайн система. Це означає, що валідація картки відбувається у момент здійснення поїздки, коли пасажир отримує квиток і інформація про оплату залишається в терміналі. А от платіжна система включається у роботу при вивантаженні інформації і банківські операції відбуваються після завершення робочої зміни – ввечері або ж уночі. Це відбувається раз на добу або на декілька діб. Відповідно у момент вивантаження даних пасажир отримує сповіщення про списання коштів за проміжок часу від попереднього вивантаження. Навіть, якщо пасажир здійснив лише одну поїздку впродовж дня, може прийти два або більше повідомлення про списання, адже система знімає кошти і за попередні поїздки у проміжку між оновленнями валідатора.

Чи можна випадково двічі «провалідувати» банківську картку за один квиток?

Ні, це неможливо. При розрахунку безконтактною банківською встановлено перепитування для здійснення повторної оплати. Якщо пасажир бажає оплатити проїзд ще за когось, тому немає технічної можливості зняти кошти двічі без відома пасажира та водія. Якщо виникає така потреба, то власник картки, звісно, може заплатити за кількох пасажирів. Але для кожної повторної оплати водій повинен бути натиснути кнопку підтвердження, що дійсно з цієї картки здійснюється ще одна оплата.

Скільки у Тернополі проїзних карт

Видано майже 139 тисяч персоніфікованих «Карт тернополянина» («Файна карта»).

З них більше 32 тисячі – звичайні карти, більше 38 тисяч – пільгові учнівські та студентські карти, більше 68 тисяч – пільгові карти різних категорій (у тому числі пенсійні). Також декілька десятків тисяч людей очікують на виготовлення карт.

Крім того є більше 79 тисяч електронних неперсоніфікованих проїзних карт (звичайні електронні проїзні квитки).

Таки чином, загалом у Тернополі оформлено близько 210 000 персоніфікованих та неперсоніфікованих карток, які є в наявності у користувачів. Це свідчить, що картами користуються не лише тернополяни, але й велика кількість людей, які не проживають у Тернополі.

Де можна виготовити «Карту тернополянина»

Оформити «Карту тернополянина можна без черги на сайті оператори. Заповнити онлайн анкету можна за цим посиланням:

Або безпосередньо звернутись в пункти оформлення за цими адресами:

- Центр надання адміністративних послуг

Адреса: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6 (1-й поверх)

- Оператор електронних систем міста

Адреса: м. Тернопіль, вул. В. Чорновола, 1