На Тернопільщині під час ремонту дороги знайшли людські рештки

Працівники дорожньої фірми повідомили на лінію 102 про те, що в селі Городище Козівської селищної громади виявлено скелетовані людські останки.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани.
З’ясувалося, людські рештки були виявлені під час ремонтних робіт на автодорозі М-30. Правоохоронці поспілкувавшись із старостою села, припускають, що останки можуть належати жертві Другої світової війни, адже на даній ділянці проходила лінія фронту. Так це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза. Про даний випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.