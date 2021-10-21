Суспільство На Тернопільщині під час ремонту дороги знайшли людські рештки Працівники дорожньої фірми повідомили на лінію 102 про те, що в селі Городище Козівської селищної громади... Більше ...

Суспільство Пожежу сміттєзвалища у Бучачі гасили майже добу Повідомлення про пожежу сміття на території полігону твердих побутових відходів, що належить Бучацькому... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині від коронавірусу померла тримісячна дитина Станом на 21 жовтня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 84671 випадок інфікування COVID-19. На жаль,... Більше ...

Економіка Зменшилась кількість зареєстрованих безробітних на території Тернопільської МТГ Протягом вересня 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 331... Більше ...

Економіка Вакантні посади та вільні робочі місця Станом на 1 жовтня 2021 року на 162 підприємствах, установах та організаціях, які фактично здійснюють діяльність... Більше ...