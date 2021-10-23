Тернополянин втратив 6 000 доларів на фейковій фінансовій біржі

Думав, що грав на біржі, а насправді пересилав кошти шахраю мешканець Тернопільського району. Чоловік втратив понад 6 тисяч доларів.

Оголошення про торги потерпілий знайшов на одному з сайтів. По телефону представник фірми гарантував високий прибуток, за умови вкладення коштів. Зловмисник навіть імітував проведення торгів на різних фінансових ринках, які насправді не відбувалися. У такий спосіб він привласнив гроші вкладника.

Оголошення зникло, номер псевдоброкера перестав відповідати і обманутий клієнт зрештою звернувся з заявою в поліцію. За фактом шахрайських дій слідчі розпочали досудове розслідування.