30 тисяч підписів зібрали, щоб депортованих українців в 1944-1951 роках ВИЗНАЛИ!

Десятки років депортовані та їхні сім’ї чекали визнання… Безкінечний біль, несправедливість, оббиті пороги чиновників, правки до законопроєктів - тривалий час ця історія не мала вирішення. Проте тепер, коли Українська Галицька Партія спільно з товариствами депортованих веде активну боротьбу за встановлення історичної правди, примусово виселених українців почули. Їхній біль розділили понад 30 тисяч людей з різних куточків України.

Саме стільки підписів - понад 30 тисяч - активісти, волонтери, самі примусово переселені українці зібрали під зверненням до Президента України та голови ВРУ щодо визнання депортованими людей, які в 1944-1951 роках були вивезені з території Польської Республіки.

Всеукраїнське товариство “Лемківщина”, ГО СКТ “Устріки”, Івано-Франківське обласне суспільно-культурне товариство “Надсяння”, Рівненська громадська ветеранська організація “Товариство Холмщина” та інші організації приклали максимум зусиль, щоб їх почули.

“Ми завершили масштабну роботу - збір підписів під зверненням. Ви тільки уявіть собі: понад 30 тисяч людей висловили свою позицію, поставивши свій підпис. Ми дякуємо кожному, хто долучився підписом, поширенням інформації про проблему. Ця трагедія так резонує досі, що неможливо далі мовчати та ігнорувати її. Важливо, щоб наша держава нарешті визнала факт переселення як депортацію за національною ознакою. Щоб постраждалі отримали статус депортованих осіб та компенсації втраченого майна. Депутати вже проголосували законопроєкт для депортованих в першому читанні. Зараз вони прийняли до розгляду на комітеті наші правки і ключове завдання - дотиснути, щоб депортованим та їхнім нащадкам компенсували втрачене майно”, - пояснює Ірина Яремчук, координаторка ініціативної групи з визнання депортованих українців у 1944-1951 роках, голова Тернопільської міської організації Української Галицької Партії.

Метою було зібрати 25 тисяч підписів, щоб Верховна Рада розглянула звернення і депортовані могли сподіватися на прийняття законопроєкту, де передбачено визнання та компенсації їм та їхнім нащадкам. Проте ця тема настільки болить людям досі, що вдалося здолати потрібну межу й охочих долучитись до ініціативи виявилося на кілька тисяч більше, ніж очікувалося.

Також 29 місцевих рад Галичини на сесіях показали свою небадужість та підтримали звернення до Президента та ВРУ. На часі - втамувати біль депортованих. Пора нарешті відновити історичну справедливість!

І саме ви можете долучитися до цієї доброї справи, просто написавши листа Президенту. Розкажіть історію депортації, вашу чи ваших рідних, приверніть увагу до проблеми, покажіть, що біль сотень тисяч депортованих не можна роками ігнорувати. Бо лише так зможемо добитися компенсацій для переселених та їхніх нащадків.

“Питання відновлення історичної справедливості дуже важливе для партійців Української Галицької Партії. Ми вважаємо, що Україна як держава українців зобов'язана захищати інтереси титульної нації, особливо тих українців, які постраждали через свою національність, боролись ціною власного добробуту і навіть життя, щоб Україна нарешті відбулась як держава. Проте, так часто у нас виходить, що ті, хто депортовував чи працював у репресивних органах за часів УРСР, у нас більше захищені цією державою, ніж ті кого депортовували. Ми хочемо це змінити! Долучайтесь!” - резюмує Ігор Предко, дослідник, активіст Української Галицької Партії.

Адреси для листування:

Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу, поштова адреса: м. Київ, вулиця Банкова, 11, 01220;

Голові Верховної Ради України Стефанчуку Руслану Олексійовичу, поштова адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 5, 01008.

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