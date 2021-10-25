У Тернополі конфлікт закінчився ножовим пораненням

Конфлікт між двома незнайомими компаніями завершився викликом медиків та правоохоронців.

Ввечері 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Степана Бандери невідома особа нанесла ножове поранення 47-річному тернополянину. На виклик виїжджала слідчо-оперативна група.

Як виявилось, травми чоловік отримав під час бійки, яка виникла між двома компаніями. Один із її учасників витягнув ніж та порізав потерпілого. Що стало причиною конфлікту та усі обставини події, правоохоронці з’ясовують.

У постраждалого медики діагностували різані непроникаючі рани передпліччя та обличчя. Особу зловмисника, який заподіяв ножове поранення, правоохоронці встановили. Ним виявився 18-річний тернополянин.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт.

Триває досудове розслідування.