У Тернополі поліція розслідує вибух, під час якого постраждала жінка

Сьогодні близько 7 ранку на лінію "102" надійшла інформація про вибух та травмування жінки. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного підрозділу та кінологи.

За словами начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, невідома особа встановила на підвіконні першого поверху ймовірно саморобний вибуховий пристрій. Останній спрацював і розбив вікно. На момент злочину у кімнаті перебувала жінка з п'ятирічною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці.

Причину вибуху та самого зловмисника встановлюють правоохоронці. На місці події працюють оперативники. Вони проводять подворовий обхід, опитують сусідів та очевидців події, опрацьовують відео з камер спостереження.

Даний факт правоохоронці розцінюють, як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.