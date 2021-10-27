У Тернополі збільшується кількість важкохворих на ковід

Міська влада вживає додаткові заходи профілактики коронавірусу. Центри вакцинації працюватимуть довше, а послуги можна буде отримати віддалено

Яка ситуація із захворюваністю

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірусну хворобу. Україна за даними моніторингового сервісу Worldometers увійшла до четвірки країн, де найбільше нових хворих. Середні темпи захворюваності становлять майже 21 тис нових випадків на добу. За кількістю летальних випадків, Україна третя у світі. Щодня фіксується майже 400 смертей викликаних коронавірусною хворобою. Більшість країни, згідно рішення урядової комісії, тепер перебуває у жовтній зоні епіднебезпеки.

Щодня у Тернопільській області виявляють близько 360 нових випадків коронавірусної хвороби. У самому Тернополі — щодня фіксується близько 80 нових випадків хвороби. Загалом з початку епідемії захворіло 23635 і було 380 летальних випадків.

Міський голова закликав тернополян дотримуватися заходів безпеки і вакцинуватися, оскільки за висновками лікарів — це єдиний спосіб уникнути важкого перебігу хвороби та зберегти медичну систему від колапсу. “Збільшується кількість важких хворих у лікарнях. На сьогодні вже зайнято 241 ліжко з 360. Тому я прошу усіх вакцинуватися. Максимально дотримуватися заходів безпеки. Уникати за можливості скупчень. Носити маски у всіх громадських місцях таких, як транспорт, таксі”, - зазначив Сергій Надал в ефірі одного з радіомовників. Лікарні готові

Міський голова Тернополя Сергій Надал також запевнив, що тернопільські лікарні повністю готові і обладнані для лікування хворих.

“Розгорнуто 360 ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу, в тому числі 50 ліжок для дітей. Всі місця, де лікують коронавірусну хворобу, забезпечені киснем. Лікарні обладнані трьома різними джерелами кисню. Це кисневі концентратори, балони і стаціонарне розведення кисню по палатам. У разі потреби ми будемо розгортати додаткові ліжкомісця. Але треба розуміти — це збільшує навантаження на медичний персонал і на обладнання, тому треба бути свідомими і не додавати роботи медикам”, - зауважив Сергій Надал.

Варто зауважити, що згідно повідомлень ЗМІ у кількох сусідніх областях, вже відчувається брак медичного кисню, а більшість хворих, що потрапляють у лікарню потребують кисню. Тернопільські лікарні повністю забезпечені необхідною кількістю кисню та медикаментами.

Загалом у лікарнях Тернополя перебуває 241 хворий на коронавірусну хворобу. З них 201 — потребує кисневої підтримки. 9 — підключені до апаратів ШВЛ. Подовжено роботу центрів вакцинації



У Тернополі, на відміну від інших регіонів не спостерігається масових черг у пунктах вакцинації. Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав тернополян скористатися попереднім записом онлайн або телефоном.

“Спершу приймають тих, хто прийшов по запису, є можливість записатися по телефону та інтернету. У Тернополі немає черг і ажіотажу. Темпи вакцинації зросли приблизно у три рази. Сьогодні вакцинується близько 2000 чоловік на добу”, - зазначив міський голова.

Для забезпечення дотримання протиепідемічних умов та уникнення черг продовжено роботу чотирьох центрів масової вакцинації до 20:00:

- Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45

- ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7

- ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28-Ч

- ТЦ «Орнава», вул. Живова, 15-А

Детальну інструкцію для про те, як записатися онлайн можна отримати за посиланням.

Усі послуги будуть доступними

Міський голова Тернополя Сергій Надал також запевнив, що міський транспорт працює з дотриманням усіх правил безпеки. Тернополянам не потрібні додаткові документи окрім проїзних документів для користування громадським транспортом. Ковід-паспорт або дійсний ПЛР-тест необхідний виключно для поїздок міжобласного сполучення. Лікарі, які працюють з ковідними пацієнтами, мають право на пільговий безкоштовний проїзд.

Сергій Надал також наголосив, що усі послуги у соціальних службах та центрах надання адміністративних послуг можна отримати замовивши онлайн або через спеціальні віконечка без безпосереднього доступу до приміщення. У приміщення міських служб мають доступ лише повністю вакциновані громадяни.

Такі заходи вжито, що працівники залишалися здоровими і могли за будь-якої ситуації надавати послуги населенню.

Детальніше про обмеження передбачені “жовтою зоною” зоною можна ознайомитися на сторінці https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody