Вночі поблизу Тернополя вирувала масштабна пожежа

Вночі неподалік Тернополя виникла масштабна пожежа на виробництві. Всього до ліквідації загоряння від Головного управління залучали 12 одиниць техніки та 47 рятувальників.

27 жовтня о 02:35 до служби порятунку поступив дзвінок про пожежу виробничої будівлі, що знаходиться в с. Великі Гаї Великогаївської ТГ Тернопільського району по вул. Об’їзна.

Прибувши на місце виклику черговий караул встановив, що горить частина виробничо-складської будівлі на площі орієнтовно 1000 м кв.

На місце пожежі додатково направлено чергові караули 1 ДПРЧ в складі двох відділень та 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ, 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ, автодрабину ЧСПТ АРЗ СП, автомобіль ГДЗС, а також працівників ОКЦ Головного управління. На місці працювала мобільна оперативна група Тернопільського районного управління та Головного управління на чолі із заступником начальника ГУ полковником служби цивільного захисту Юрієм Берестецьким.

Гасіння пожежі ускладнилось горінням великої кількості полімерних матеріалів, для виготовлення пакетів для молочної продукції. Пожежу локалізовано о 05 год. 57 хв.

О 09.14 год пожежу у виробничому приміщенні ліквідовано, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.