На Тернопільщині п'яний мотоцикліст врізався в іномарку

27 жовтня близько першої ночі в Хоросткові сталася аварія, мотоцикліст врізався в автомобіль. З відкритою черепно-мозковою травмою, переломами та в стані алкогольного сп'яніння бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні жителя Чортківського району, 1979 року народження.

За попередньою інформацією, житель області, керуючи мопедом марки Viper Active, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем марки Chevrolet Lacetti.

У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст крові.

Триває слідство.