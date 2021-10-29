У Тернополі з наступного понеділка посилять карантинні обмеження

У зв'язку із збільшенням кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині та зростанням середнього показника летальності через коронавірусну хворобу, 28 жовтня у Тернополі відбулося екстрене засідання міського оперативного штабу.

На засіданні прийнято ряд рішень щодо посилення карантинних обмежень з метою уповільнення розповсюдження коронавірусу на території громади.

«Сьогодні ми не маємо на меті зупинити роботу ринків, закладів громадського харчування чи громадського транспорту. Але якщо ті прогнози щодо розвитку пандемії COVID-19, про які говорять вірусологи та епідеміологи, справдяться, уже найближчим часом ми можемо досягнути «червоного» рівня епіднебезпеки, а це, в свою чергу, введенненя жорстких обмежень та зупинка роботи різних сфер життєдіяльності міста, - пояснив міський голова Сергій Надал. - Тому, якщо ми хочемо працювати й надалі, давайте спільно дотримуватися тих вимог і рекомендацій, які встановлені».

Головними рішеннями, які вступають у дію на території Тернопільської міської територіальної громади з 1 листопада, є:

1. Дозволити роботу закладів громадського харчування лише за наступних умов:

- не більше 50% заповненості закладу громадського харчування з розрахунком не більше 4 особи за столиком на відстані 1,5 метри між столами;

- лише при наявності сертифікатів про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години (чинного на момент виходу на роботу) для 100% працівників закладів громадського харчування;

2. Допуск відвідувачів до закладів громадського харчування та при замовленні здійснювати лише у респіраторі чи у захисній масці; 3. Визначити роботу закладів громадського харчування на території Тернопільської міської територіальної громади з 06:00 год. до 23:00 год. в межах отриманих дозволів; 4. Призупинити роботу нічних клубів та проведення дискотек, масових заходів і святкувань; 5. Перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах загального користування Тернопільської міської територіальної громади:

- з 2 листопада на період дії установленого на території Тернопільської міської територіальної громади карантину здійснювати перевезення пенсіонерів за віком без обмежень у кількості з понеділка до п’ятниці, починаючи з 10:00 год. до 16:00 год. та з 20:00 год. до 23:00 год., в суботу і неділю, а також у святкові дні – без обмежень у часі за наявності електронних квитків «Соціальна карта тернополянина»;

- забезпечити проходження вакцинації від COVID-19 водіїв підприємств, що задіяні для роботи на маршрутній мережі Тернопільської міської територіальної громади;

6. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення розглянути можливість щодо підсилення та збільшення кількості кадрового потенціалу центрів та пунктів вакцинації населення; 7. Усім суб’єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території Тернопільської громади розмістити на вході інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів одночасного перебування, згідно з постановою КМУ №1236 від 09.12.2020 року; визначити відповідальну особу, що забезпечить належний контроль за щепленням працівників вказаного закладу або установи та наявністю у них відповідних підтверджуючих документів (COVID-сертифікатів) про проведення вказаних щеплень; абезпечити наявність ксерокопій COVID-сертифікатів працівників, які необхідно зберігати в окремій папці у спеціально відведеному місці при вході у заклад. 8. У торгово-розважальних центрах та інших закладах торгівлі, громадського харчування забезпечити аудіо- та відеоінформацію про необхідність вакцинації від хвороби COVID ­19; 9. Посилити роботу в частині контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, закладів ресторанного господарства, громадського харчування та громадського транспорту, з наступним звітуванням про виконану роботу; 10. В рейдові мобільні групи щодо здійснення перевірки з дотримання карантинних норм включити санітарних лікарів.

Окрім того, нагадуємо, що на території Тернопільської міської територіальної громади продовжують діяти карантинні обмеження, встановлені Урядом для регіонів, що відповідають «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, та обмеження, прийняті на засіданні міського штабу 12 жовтня 2021 року щодо відвідування структурних підрозділів Тернопільської міської ради.

Відвідування громадянами структурних підрозділів Тернопільської міської ради дозволено, зокрема, за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки; міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.