На Чортківщині під час пожежі загинула людина

Пожежа в житловому будинку виникла у сел. Скала-Подільська Чортківського району на вул. Грушевського. Сталося це вчора, 3 листопада, о 8:44.
На місці події виявили тіло мешканки будинку, 1927 року народження.
Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, внаслідок пожежі знищено диван та речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 2 м кв., пошкоджено меблі на площі 1 м кв.
Гасили вогонь черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцева пожежна команда сел. Скала-Подільська. Пожежники врятували будівлю.