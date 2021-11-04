На Чортківщині під час пожежі загинула людина

Чи зміняться тарифи на тепло і гарячу воду для тернополян у листопаді Сесія Тернопільської міської ради виділила 17,4 млн грн на оплату тепла в домівках тернополян, тому вартість опалення не зросте

На Тернопільщині для водіїв є робота із зарплатою – до 18,5 тис. грн Кожного року в останню неділю жовтня святкуємо День водія (День автомобіліста і дорожника). Можливість працевлаштування водієм різних автотранспортних засобів - цілком реальна, адже на ринку праці...

Сергій Надал: Тернополяни матимуть доступне тепло у домівках Ціна на тепло у Тернополі до завершення оплювального сезону залишиться без змін, а облгази збираються підвищити вартість доставки газу

Топ-10 осінніх вакансій на Тернопільщині У січні-вересні 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 3460 роботодавців шукали працівників на 12082 вакансії. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,7 тис. грн.