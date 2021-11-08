Сім автопригод з потерпілими трапилися на Тернопільщині за три дні

Дев'ять людей отримали травми в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися впродовж 5-7 листопада на дорогах Тернополя та області, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

5 листопада близько 13:00 на автодорозі Бережани-Підгайці-Монастириська водій автомобіля Skoda Roomster збив велосипедиста, 1964 року народження. Потерпілий їхав на двоколіснику серединою проїжджої частини дороги в попутному напрямку. Чоловіка для надання меддопомоги доправили в лікарню.

Того ж вечора у Тернополі кермувальниця автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи з вулиці Шопена на проспект Степана Бандери, врізалася в автобус неоплан BOVA FHD та у ще одне авто марки Mercedes-Benz Vito.

В результаті автопригоди до лікарні з множинними травмами та переломами потрапили обидва водії з автівок.

У суботу, 6 листопада, в обласному центрі не розминулися дві іномарки. За попередньою інформацією, водій Renault, виконуючи маневр повороту ліворуч, допустив зіткнення із Fiat, водія якого з тілесними ушкодженнями доправили в медзаклад.

Не переконалася у безпечному русі і водійка автомобіля Mercedes. Вона на вулиці Руська, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, в'їхала в SEAT Leon. В травматологічне відділення потрапила кермувальниця Mercedes(у). Іншого водія після надання меддопомоги відпустили за місцем проживання.

Чотирнадцятирічний велосипедист потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Sharan. Водій, повертаючи ліворуч, аби заїхати в двір будинку, на зустрічній смузі збив неповнолітнього. За словами медиків, у дитини легкі тілесні ушкодження.

Сьомого листопада на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Мишковичі, працівники поліції зареєстрували ДТП з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, а після цього авто перекинулося. Чоловіка з травмами та у комі доправили до лікарні.

В ніч з 7 на 8 листопада на автодорозі Обхід м.Тернопіль водій автомобіля Ford Galaxy з'їхав з проїжджої частини дороги та врізався в тросове огородження. Попередньо, 28-річний кермувальник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його госпіталізували.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод стануть відомі у ході слідства.