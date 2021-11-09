Жахлива ДТП на Бережанщині: загинули двоє людей, дитина травмувалася, її госпіталізували до лікарні

На автодорозі М-30 «Стрий-Ізварине» 8-го листопада о 19:00 зіткнулися автомобілі «Daewoo Lanos» та «Skoda Yeti». На місці загинули двоє осіб, дитину – госпіталізували.
До ліквідації наслідків ДТП у с. Шибалин Бережанської територіальної громади Тернопільського району залучались рятувальники, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Водій «Skoda Yeti» отримав травми легкого ступеня і в подальшому не госпіталізувався.
Водій і пасажирка «Daewoo Lanos» загинули на місці ДТП, а малолітнього пасажира передали працівникам швидкої допомоги та доставили до Тернопільської дитячої лікарні в м.Тернопіль.
Також співробітниками ДСНС здійснено заходи щодо недопущення виникнення пожежі. Обставини події встановлюють співробітники поліції.