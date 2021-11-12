На Тернопільщині загадково померло одномісячне немовля

Лікарі, які прибули на виклик до родини в селище Козова, не встигли врятувати одномісячне немовля.
Про смерть хлопчика на лінію «102» повідомив фельдшер бригади екстреної медичної допомоги.
За словами батьків, синові ввечері стало погано, носом пішла кров. На обліку сімейного лікаря дитина не стояла, а тому вони одразу викликали швидку.
Проте лікарі, які прибули на виклик, не встигли врятувати одномісячне немовля. Причина смерті дитини стане відома після проведення судово-медичної експертизи. На тілі малюка слідів насильницької смерті експерт не виявив. Сусіди кажуть, що родина, в якій сталося нещастя, благополучна.
Триває слідство.