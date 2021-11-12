На Тернопільщині загадково померло одномісячне немовля

На Тернопільщині більшість безробітних – жінки За 10 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 34.8 тис. осіб, з них 27,4 тис. були визнані...

Правоохоронці провели рейд тернопільським ринком На Тернопільщині правоохоронці проводять рейди з виявлення фактів незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів та функціонування несанкціонованих ринків. Крім того, перевіряють...

Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт «Про управління відходами» до другого читання Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація у зверненні до авторів законопроєкту «Про управління відходами» №2207-1-д. Експерти Асоціації вже багато років беруть участь в розробці реформи...

Роботодавці запропонували жителям Тернопільщини 340 вакансій бухгалтерів 10 листопада – Міжнародний день бухгалтерії. Без фахівця цієї професії, древньої і до сьогодні необхідної, не може діяти жодне підприємство чи приватний підприємець. Попит на бухгалтерів на ринку...